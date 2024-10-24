У яких випадках можуть мобілізувати чоловіків старших 50 років: відповідь Комітету з питань нацбезпеки
Верховна Рада уточнила особливості призову громадян передпенсійного віку. За інформацією члена комітету з питань національної безпеки Федора Веніславського, підхід до мобілізації цієї вікової категорії зазнав суттєвих змін.
Бойові частини здебільшого не залучають військовозобов'язаних віком від 50 років через об'єктивні обмеження у виконанні бойових завдань, пов'язані з віком та станом здоров'я. Генеральний штаб визнає недоцільність масової мобілізації цієї вікової категорії.
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Випадки можливого призову
Проте існують два винятки, коли можлива мобілізація громадян 50+:
- Наявність дефіцитної військово-облікової спеціальності
- Потреба в фахівцях для тилових підрозділів, зокрема у сфері ремонту техніки
За словами Веніславського, на сьогодні призов громадян 50-60 років здійснюється у вкрай обмеженій кількості. Такі випадки є радше винятком, ніж правилом, і відповідають специфічним потребам Збройних Сил.
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