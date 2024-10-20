У якому випадку студенту можуть скасувати відстрочку: подробиці

В умовах загальної мобілізації в Україні більшість студентів має право на відстрочку від призову, однак існують певні винятки. Ключовим фактором є наявність необхідних документів.

Право на відстрочку мають студенти, які вперше здобувають вищу освіту за програмами очної або дуальної форми навчання. Це також стосується помічників-стажистів, аспірантів та докторантів. Важливо, що для продовження відстрочки на наступний навчальний рік студенти повинні подати до ТЦК довідку про зарахування від свого навчального закладу. Про це повідомляють "Економічні новини".

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Проте деякі категорії студентів можуть бути призвані на військову службу. До них належать:

Студенти вечірньої та заочної форм навчання

Ті, хто здобуває другу вищу освіту

Студенти, зараховані на нижчий освітній рівень порівняно з попереднім

Відраховані за відмову від загальної військової підготовки

Варто зазначити, що навіть студенти з дійсними відстрочками можуть зіткнутися з ризиком мобілізації під час академічних перерв або канікул. Особливо це стосується періоду між завершенням бакалаврату та початком магістратури, коли особа офіційно не має статусу студента.

Наявність актуальних документів, що підтверджують статус студента, є критично важливою для збереження права на відстрочку. Тому студентам рекомендується завжди мати при собі всі необхідні документи та підстави для підтвердження свого статусу.

Нагадає, ми вже писали, яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку.

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