У Канаді потужний торнадо пронісся містом: пошкоджені будинки, перевернуті автомобілі, вбиті тварини (відео)

У Дідсбері в Канаді пронісся потужний торнадо, що мав швидкість понад 40 км/год. За повідомленням видання Daily Mail, негода накрила країну 1 липня, якраз у День Канади. Погіршення погодних умов примусило скасувати всі святкові заходи.

Місцеві мешканці, перебуваючи в шоці від руйнівної природної сили, почали активно поширювати у соціальних мережах відеозаписи, що показували масштаби стихії. Ураган пронісся через маленьке містечко Дідсбері, розташоване в провінції Альберта.

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Заздалегідь синоптики попереджали населення про погіршення погодних умов. Прогноз передбачав поривчастий вітер, град та інтенсивні дощі. Пізніше додаткова інформація включала попередження про грозу та можливість формування торнадо.

На щастя, наразі немає повідомлень про постраждалих, але уже зафіксовані значні руйнування. Унаслідок урагану було пошкоджено принаймні 14 будинків. Основний удар припав на цивільні житлові будинки та ферми, де відомо про загибель тварин, зокрема курей та корів.

Також торнадо поперевертав автомобілі, пошкодив інфраструктуру міста. Повідомляється, що у Дідсбері випав величезний град розміром зі страусине яйце.

Спеціалісти й аварійні служби вже розпочали роботу зі відновлення та допомагають постраждалим.

Нагадаємо, у березні потужний торнадо зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі.

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