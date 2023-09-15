У Казані невідомий у військовій формі підірвав гранату у дворі поряд з дітьми (відео)

У російсткій Казані невідомий у військовій формі пропонував дітям підірвати гранату у дворі житлового будинку. Поряд з ним перебували дві росіянки.

Ймовірно, чоловік військовий злочинець та повернувся з фронту. За попередніми даними, він був п'яний.

росЗМІ повідомляють, що інцидент стався у дворі житлового будинку на вулиці Академіка Глушка, 14 вересня. Подія потрапила на запис відеодомофону.

Читайте також: "російська передарція" та "є*уча дійсність": Пєсков та перекладач Кіч Чем Ина влаштували "день правди" на росії (відео)

На кадрах видно, як чоловік сидить на лавці біля під'їзду з жінкою та дитиною. У якийсь момент він запропонував дитині висмикнути чеку з гранати і підірвати її.

"Що, підірвемо? Давай? Смикай! Іди висмикуй. Висмикни, а я кину", – запропонував він.

Коли діти відмовилися, чоловік у військовій формі сам підірвав гранату, кинувши її у двір. Вибух спровокував паніку очевидців, серед яких була жінка, що дзвонила у домофон.

За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у липні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова оскандалилася новою заявою про війну в Україні. Вона назвала нові цілі так званої "СВО" – це свобода Африки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!