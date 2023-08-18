У Київі був скоєний замах на вбивство заступника голови ДПС України Євгена Сокура (фото)

Вчора о 7:50 ранку сталась спроба замаху на заступника Голови Державної податкової служби України – Євгена Сокура. Інцидент стався у центрі міста.

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Зі вчорашнього дня розповсюджувались певні неофіційні чутки, пише Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Дмитро Гетьманцев у себе в Telegram, але поліція просила утриматись від розголошення будь-якої інформації до ранку.

За попередніми даними, заступника Голови ДПС атакували особи, які можуть мати зв'язок із схемами, що втратили свою законність і вийшли за межі закону. На щастя, завдяки реакції підрозділів кримінального розшуку, вдалося уникнути трагедії.

"Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу! Зловмисники – виконавці затримані та дають покази на замовників", – пише Гетьманцев.

Осіб, що вчинили напад, вже затримано і вони співпрацюють з правоохоронцями, щоб надати вичерпну інформацію про можливих замовників цього акту.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову 22 липня. Зеленський підтвердив підозру.

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