У Києві знову різко погіршилась якість повітря: подробиці

Сьогодні, 25 лютого, у Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через підвищену концентрацію завислих частинок. За даними SaveEcoBot, найбільше забруднення спостерігається у Святошинському, Подільському та Дарницькому районах столиці.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. "Ймовірною причиною погіршення якості повітря є накопичення пилу, оскільки маловітряна погода та підвищений атмосферний тиск не сприяють розсіюванню шкідливих домішок", — зазначається в повідомленні.

До покращення ситуації киянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

вживати більше води;

за можливості увімкнути очищувач повітря на максимальну потужність.

Нагадаємо, у Києві знову високий рівень забрудненості повітря.

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