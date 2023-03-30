У Києво-Печерській Лаврі провокатори і віряни УПЦ МП облаяли голову комісії Мінкульту (відео)

Мар'яну Томину, голову комісії Міністерства культури, під час її візиту до Києво-Печерської Лаври облаяли віряни московської церкви. На жаль, ця ситуація знову перетворилася на пропагандистський матеріал з боку УПЦ МП та її активістки Вікторії Кохановської, яка звинувачує Томину в провокації та неповаги до вірян.

Читайте також: Боксер Ломаченко пече проскури у Києво-Печерській Лаврі (фото)

Захисницею нібито "права" УПЦ МП залишатися в Києво-Печерській лаврі виявилася провокаторка Вікторія Кохановська, яка під виглядом правозахисниці займається провокаціями стосовно вірян ПЦУ та "спамить" правоохоронців безпідставними заявами про нібито "утиск прав" московської церкви. Про це повідомляють українські ЗМІ.

За даними джерел, 39-річна Вікторія Кохановська родом з Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Її спроби захистити УПЦ Московського патріархату відомі вже давно.

Раніше Оксана Кохановська намагалась завадити приєднанню громади Свято-Михайлівського храму в Рожищі на Волині до Православної церкви України (ПЦУ). Кохановська організувала групу підтримки, включаючи новонароджених дітей, та заблокувала автобусами доступ до храму. Вона також вимагала від поліції порушити кримінальну справу проти міського голови Рожища та погрожувала поліцейському. В інтернеті з'явилося відео з розмови Кохановської з правоохоронцем, в якій вона використовувала ненормативну лексику, попри свої раніше висловлені заперечення щодо такої мови.

Крім того, Кохановська поширювала фейки про підтримку Української Православної Церкви Московського Патріархату (УПЦ МП) та зареєструвала громадську організацію "Жіноча сила України" для підтримки МП. Члени організації, включаючи саму Кохановську, залучаються до створення конфліктних ситуацій навколо культових будівель ПЦУ та висловлюють ворожість та ненависть до людей за їхніми релігійними переконаннями.

Недавно Кохановська загрожувала владі провести "хресну ходу" УПЦ МП у відповідь на видворення представників російської церкви з Києво-Печерської лаври. Вона намагалася перешкодити роботі журналістів, назвавши себе "юристом" та "правозахисником".

Нагадаємо, раніше ми писали про останню службу 29 березня, коли УПЦ МП мали покинути заповідник.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!