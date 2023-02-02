У Краматорську російська ракета знесла частину багатоповерхівки: що відомо на даний момент

У середу, 1 лютого, пізно ввечері російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку, розташованому у центрі міста Краматорськ (Донецька область), і зруйнували з 1-го по 4-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду, внаслідок чого загорілись припарковані авто, а ще 8 будинків навколо суттєво пошкоджені.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни вдарили по Краматорську "Іскандером".

"Цей злочин російських окупантів проти цивільного населення – чергове свідчення того, що перебувати на території Донецької області вкрай небезпечно. Тим більше, повертатися тим, хто виїхав до інших областей України. Подбайте про себе і своїх близьких. Зберегти життя – це зараз першочергове завдання", – написав Павло Кириленко.

Читайте також: Буданов анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною та назвав головну мету

На ранок розбір завалів зруйнованого будинку продовжується. До рятувальних робіт залучено 183 особи та 18 од. техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 од. техніки (в т. ч. мобільно-оперативна група ГУ ДСНС).

Станом на 07:00 відомо про 3 загиблих та 8 поранених цивільних.

8 людей госпіталізували з пораненнями, 2 перебувають у важкому стані. За медичною допомогою звернувся 21 постраждалий.

Нагадаємо, раніше Валерій Залужний назвав кількість ракет, які випустили окупанти по Україні 26 січня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!