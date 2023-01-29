У Мінекономіки розповіли, що буде з цінами на комуналку

Перший заступник міністра економіки Денис Кудін розповів, що буде з тарифами на комунальні послуги найближчим часом. За його словами, ціни на комуналку для населення поки що залишатимуться на поточному рівні.

Зокрема, влада намагатиметься утримувати тарифи на таких показниках якомога довше. Про це Кудін сказав під час конференції UkraineEconomicOutlook.

Заступник міністра вказав, що є принципова позиція президента України Володимира Зеленського щодо тарифів. Зокрема, глава країни бачить у цьому компенсацію стрімкого зростання вартості життя.

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Водночас в Україні показники зарплат не встигають за темпом інфляції, а також присутнє стрімке скорочення кількості роботи. Саме через ці фактори влада намагатиметься утримати ціни на комуналку на поточному рівні якомога довше.

Втім, Кудін додав, що на тарифи також впливатимуть збір податків та пряма міжнародна допомога.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

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