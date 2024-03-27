У Міноборони пояснили, чи мобілізуватимуть на фронт з 18 років

В Україні триває мобілізація. У Міністерстві оборони пояснили, що передбачає законопроєкт №10449 про мобілізаційні заходи та військову підготовку.

Згідно з документом, пропонується мобілізація від 25 до 60 років, з 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка. Про це повідомили на сторінці відомства у Facebook.

Також від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян, окрім цього, замість строкової запроваджується базова військова служба на термін 5 місяців у мирний час і 3 місяці – у воєнний.

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Громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби. 18-річні, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Законопроєкт також передбачає два види військової підготовки для чоловіків: базова військова підготовка та базова військова служба. Підготовка буде діяти для тієї категорії чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах, а іншим доведеться служити.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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