У Міноборони пояснили, чи мусять особи з інвалідністю йти до ТЦК для продовження відстрочки

В Україні для оформлення відстрочки від мобілізації потрібно прийти до ТЦК. Це також стосується продовження відстрочки.

Такі правила поширюються також на осіб з інвалідністю. Як пояснили у Міноборони у відповіді на запит "Судово-юридичної газети", цифрова команда поки що не реалізувала виконання норми закону про Реєстр військовозобов'язаних, яка передбачає автоматичне надання та оформлення відстрочки.

Нагадаємо, відповідно до постанови Кабміну №560 відстрочка надається не більш як на строк проведення мобілізації, тобто, на 90 днів.

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У Міноборони зазначили, що відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову ТЦК та СП повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

Нагадаємо, раніше Комітет з нацбезпеки підтримав заборону мобілізації чоловіків до 25 років

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