У Міноборони пояснили, як мобілізованим громадянам зберегти робоче місце
За працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, зберігається місце роботи та посада. Це стосується всіх підприємств, установ, організацій, фермерських господарств, виробничих кооперативів, а також фізичних осіб-підприємців. Час проходження військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби. Про це пише Liga.net.
Виплати:
До 19 липня 2022 року роботодавці мали виплачувати мобілізованим середній заробіток. Зараз такі виплати здебільшого залишаються за ініціативою роботодавця і не є обов'язком.
Як уникнути проблем:
Повідомте роботодавця про мобілізацію та надайте підтверджуючі документи:
- військовий квиток з поміткою про призов на службу;
- довідка від ТЦК;
- витяг з наказу про зарахування до списків військової частини.
Роботодавець має видати наказ про увільнення від роботи або від виконання обов'язків. Це не є звільненням з роботи.
Що робити, якщо мобілізованого звільнили?
Це є порушенням трудового законодавства. Можна звернутися до Державної служби з питань праці або оскаржити рішення роботодавця в суді. Юристи можуть безкоштовно надати допомогу учасникам бойових дій з позовом та представленням у суді.
Підприємці:
За мобілізованими ФОПами не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності. Якщо вони не провадять діяльність, їм не нараховуються податки та збори, і вони звільняються від сплати єдиного соціального внеску. Для цього потрібно написати заяву та додати копію військового квитка протягом 10 днів після демобілізації.
Відпустки:
Мобілізованим працівникам за їхнім бажанням виплачується грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки. Після звільнення з військової служби працівник може взяти:
- до 60 днів без збереження зарплати після звільнення у зв'язку із закінченням особливого періоду або оголошення демобілізації;
- 14 днів на рік додаткової відпустки для учасників бойових дій;
- щорічну основну відпустку (за наявності стажу).
Стаж для щорічної відпустки під час служби не зараховується, тому в таку відпустку можна буде піти лише за рахунок невикористаних до цього днів.
Нагадаємо, раніше у МОН пояснили, як відбуватиметься військова підготовка для студентів.
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