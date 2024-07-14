У Міноборони пояснили, чи мобілізують всіх, хто поновив облікові дані

Не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть мобілізовані. Після оновлення облікових даних не відбудеться масштабного призову на військову службу.

Про це повідомив директор Департаменту кадрової політики Міноборони Марк Андрусяк.

"На сьогодні, за нашими даними, близько 3 мільйонів громадян України оновили свої облікові дані. Проте потреба Збройних Сил України для призову під час мобілізації значно менша. Тому не всі, хто оновив облікові дані, будуть призвані на військову службу", - зазначив Андрусяк.

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Він також наголосив, що процес оновлення даних спрямований на забезпечення справедливого підходу, "щоб держава могла бачити всіх військовозобов'язаних на військовому обліку".

Мобілізація та оновлення облікових даних

Нагадаємо, що 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з новими положеннями, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні до 16 липня 2024 року оновити свої облікові дані. За невиконання цього обов'язку передбачені штрафи.

Також повідомлялося, що жінки, які є військовозобов'язаними, будуть оштрафовані, якщо не оновлять свої облікові дані в ТЦК протягом 60 днів.

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