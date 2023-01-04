У Мінреінтеграції пояснили, як переселенці можуть оформити житлову субсидію

В Україні внутрішньо-переміщені особи мають право на оформлення та отримання житлових субсидій. Ця допомога надається на оплату житлово-комунальних послуг ВПО.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснило, як переселенцям оформити житлову субсидію та як документи для цього потрібні. Зазначається, що допомога на оплату ЖКП призначається за місцем фактичного проживання ВПО.

"При цьому укладання договору наймання (оренди) житла не вимагається, а склад домогосподарства зазначається заявником у декларації", – кажуть у Мінреінтеграції.

Щоб отримати субсидію переселенцям потрібно:

Особисто звернутися до посадовців виконавчих органів сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади, або до ЦНАП, чи до сервісного центру Пенсійного фонду України.

Подати заявку онлайн.

Щоб оформити субсидії в електронній формі, модна скористатися наступними сервісами:

Які документи потрібні:

Заява про призначення субсидії (за встановленою формою). Декларація про доходи та витрати (за встановленою формою). Дані про мешканців домогосподарства. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Довідка про статус ВПО.

У відомстві наголосили: розмір субсидій залежатиме від вартості житлово-комунальних послуг, якими користується родина, і від рівня її доходів. Допомога на проживання не враховується до сукупного доходу при призначенні субсидій.

Про те, чи призначено вам субсидію, можна дізнатися на сайті subsidii.ioc.gov.ua. Тут ви маєте вказати адресу, за якою зареєстровані.

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