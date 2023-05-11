У Мінреінтеграції пояснили, кому з українців продовжать нараховувати субсидії автоматично
Недавно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило, що автоматично продовжуються надання житлових субсидій на неопалювальний період для деяких категорій громадян з ВПО. Цю інформацію оприлюднило Мінреінтеграції у своєму офіційному акаунті на Facebook.
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Згідно з повідомленням, Пенсійний фонд автоматично призначатиме житлові субсидії на неопалювальний період більшості домогосподарств, які отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні. Це стосується громадян, чиї дані про майновий стан та склад родини залишилися незмінними.
Мінреінтеграції також наголошує на наступному:
- Житлові субсидії автоматично перепризначаються внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації;
- Якщо внутрішньо переміщена особа планує отримати субсидію за іншою адресою, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву та декларацію про доходи;
- Призначення житлових субсидій здійснюється на підставі інформації, наданої постачальниками послуг, щодо забезпечення громадян житлово-комунальними послугами згідно з встановленими цінами, тарифами та внесками на управління багатоквартирним будинком і комунальними послугами;
- У випадку відсутності необхідної інформації, житлова субсидія на вищезазначені послуги не буде призначена;
- Внутрішньо переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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