В Минреинтеграции объяснили, кому из украинцев продолжат начислять субсидии автоматически
Недавно Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины объявило, что автоматически продолжаются предоставление жилищных субсидий на неотапливаемый период для некоторых категорий граждан с ВПЛ. Эту информацию обнародовало Минреинтеграции в своем официальном аккаунте на Facebook.
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Согласно сообщению, Пенсионный фонд будет автоматически назначать жилищные субсидии на неотапливаемый период большинства домохозяйств, получавших субсидию в прошлом отопительном сезоне. Это касается граждан, чьи данные об имущественном положении и составе семьи остались неизменными.
Минреинтеграции также отмечает следующее:
- Жилищные субсидии автоматически переназначаются внутриперемещенным лицам, получающим их по адресу регистрации;
- Если внутренне перемещенное лицо планирует получить субсидию по другому адресу, оно должно обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах;
- Назначение жилищных субсидий осуществляется на основании информации, предоставленной поставщиками услуг, по обеспечению граждан жилищно-коммунальными услугами согласно установленным ценам, тарифам и взносам на управление многоквартирным домом и коммунальными услугами;
- В случае отсутствия необходимой информации, жилищная субсидия на вышеуказанные услуги не будет назначена;
- Внутри перемещенные лица могут подать запрос на получение жилищной субсидии на неотапливаемый период онлайн или обратившись в сервисный центр Фонда по месту фактического пребывания.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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