У Мінреінтеграції пояснили, кому з українців продовжать нараховувати субсидії автоматично

Недавно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило, що автоматично продовжуються надання житлових субсидій на неопалювальний період для деяких категорій громадян з ВПО. Цю інформацію оприлюднило Мінреінтеграції у своєму офіційному акаунті на Facebook.

Читайте також: 9 причин, через які українці не зможуть отримати субсидію

Згідно з повідомленням, Пенсійний фонд автоматично призначатиме житлові субсидії на неопалювальний період більшості домогосподарств, які отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні. Це стосується громадян, чиї дані про майновий стан та склад родини залишилися незмінними.

Мінреінтеграції також наголошує на наступному:

Житлові субсидії автоматично перепризначаються внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації;

Відео дня

Якщо внутрішньо переміщена особа планує отримати субсидію за іншою адресою, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву та декларацію про доходи;

Призначення житлових субсидій здійснюється на підставі інформації, наданої постачальниками послуг, щодо забезпечення громадян житлово-комунальними послугами згідно з встановленими цінами, тарифами та внесками на управління багатоквартирним будинком і комунальними послугами;

У випадку відсутності необхідної інформації, житлова субсидія на вищезазначені послуги не буде призначена;

Внутрішньо переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!