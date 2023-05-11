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Суспільство

У Мінреінтеграції пояснили, кому з українців продовжать нараховувати субсидії автоматично

Ігор Романько

Кому з українців далі нараховуватимуть субсидії автоматично

Недавно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України оголосило, що автоматично продовжуються надання житлових субсидій на неопалювальний період для деяких категорій громадян з ВПО. Цю інформацію оприлюднило Мінреінтеграції у своєму офіційному акаунті на Facebook.

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Згідно з повідомленням, Пенсійний фонд автоматично призначатиме житлові субсидії на неопалювальний період більшості домогосподарств, які отримували субсидію в минулому опалювальному сезоні. Це стосується громадян, чиї дані про майновий стан та склад родини залишилися незмінними.

Мінреінтеграції також наголошує на наступному:

  • Житлові субсидії автоматично перепризначаються внутрішньо переміщеним особам, які отримують їх за адресою реєстрації;
  • Якщо внутрішньо переміщена особа планує отримати субсидію за іншою адресою, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву та декларацію про доходи;
  • Призначення житлових субсидій здійснюється на підставі інформації, наданої постачальниками послуг, щодо забезпечення громадян житлово-комунальними послугами згідно з встановленими цінами, тарифами та внесками на управління багатоквартирним будинком і комунальними послугами;
  • У випадку відсутності необхідної інформації, житлова субсидія на вищезазначені послуги не буде призначена;
  • Внутрішньо переміщені особи можуть подати запит на отримання житлової субсидії на неопалювальний період онлайн або ж звернувшись до сервісного центру Фонду за місцем фактичного перебування.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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Суспільство