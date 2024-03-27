У Мінсоцполітики відповіли, чи буде додаткове підвищення пенсій в 2024 році

Чи підвищуватимуть пенсії у 2024 році

Гроші люблять рахунок! Тож давайте розберемося, кому і коли очікувати підвищення пенсій у 2024 році. Індексація пенсій вже відбулася у березні.

Деякі пенсіонери залишилися незадоволені, адже приріст був незначним. Проте не все так погано! Протягом року пенсії все ж таки зростатимуть, але не для всіх, пише ТСН.

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Ось що очікувати:

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам: з 1 квітня. Кожному збільшать пенсію індивідуально, залежно від заробітку та розміру вже нарахованої пенсії.

з 1 квітня. Кожному збільшать пенсію індивідуально, залежно від заробітку та розміру вже нарахованої пенсії. Підвищення пенсій 65-річним і старшим: з 1 липня або після 65-го дня народження. Тим, хто отримує пенсію меншу за 40% від мінімальної зарплати (3200 грн).

з 1 липня або після 65-го дня народження. Тим, хто отримує пенсію меншу за 40% від мінімальної зарплати (3200 грн). Доплати за віком: 70-річним – по 300 грн щомісячно. 80-річним і старшим – по 500 грн. Тільки за наявності повного страхового стажу.



Пам'ятайте:

Не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії, пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними, а також ті, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років.

Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 2024 році зріс: 60 років – 31 рік стажу. 63 роки – 21 рік стажу. 65 років – від 15 до 21 року стажу.



Раніше ми повідомляли, що з 1 квітня 2024 року переглянуть розміри пенсій для працюючих пенсіонерів. Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку до пенсії.

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