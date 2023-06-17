У Мінсоцполітики очікують, що кількість отримувачів субсидії збільшиться приблизно на один мільйон

У зв'язку зі зростанням тарифів на електроенергію, Міністерство соціальної політики передбачає збільшення кількості домогосподарств, які отримують субсидії, на близько одного мільйона. Про це повідомила міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, під час участі в загальнонаціональному марафоні "Єдині новини".

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За її словами, для тих, хто вже має субсидії, всі перерахунки будуть проведені автоматично з урахуванням зростання вартості електроенергії. Міністерство передбачає, що нових звернень за призначенням субсидій серед тих, хто за старими тарифами не потребував допомоги, буде набагато більше – до мільйона домогосподарств протягом усього сезону.

Міністр нагадала, що компенсації будуть надаватись в межах встановлених норм для кожного виду домогосподарства, охоплюючи вартість будь-якого тарифу.

"Для кожного домогосподарства існує встановлена норма. Наприклад, якщо це будинок з еклектичним опаленням, то субсидія буде покривати більшу кількість кіловат, а для будинків з газовим опаленням – меншу. Тобто сума субсидії буде розраховуватись в межах встановленої норми", – пояснила Жолнович.

Міністр заявила, що на додаткові витрати передбачено 37 мільярдів гривень у державному бюджеті на підтримку вразливих громадян. Вона також зазначила, що у разі, якщо кількість людей, які потребують субсидії, зростатиме настільки, що цих видатків буде недостатньо, будуть розглядатись можливість перерозподілу коштів у державному бюджеті з інших програм або збільшення допоміжних програм, наданих міжнародними донорами.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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