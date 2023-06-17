В Минсоцполитики ожидают, что количество получателей субсидии увеличится примерно на один миллион

В связи с ростом тарифов на электроэнергию Министерство социальной политики предусматривает увеличение количества домохозяйств, получающих субсидии, на около одного миллиона. Об этом сообщила министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович, во время участия в общенациональном марафоне "Единые новости".

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По ее словам, для тех, кто уже имеет субсидии, все перерасчеты будут произведены автоматически с учетом роста стоимости электроэнергии. Министерство предусматривает, что новых обращений по назначению субсидий среди тех, кто по старым тарифам не нуждался в помощи, будет гораздо больше – до миллиона домохозяйств в течение всего сезона.

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Министр напомнила, что компенсации будут предоставляться в пределах установленных норм для каждого вида домохозяйства, включая стоимость любого тарифа.

"Для каждого домохозяйства существует установленная норма. Например, если это дом с эклектическим отоплением, то субсидия будет покрывать большее количество киловатт, а для домов с газовым отоплением – меньше. То есть сумма субсидии будет рассчитываться в пределах установленной нормы", – пояснила Жолнович.

Министр заявила, что на дополнительные расходы предусмотрено 37 миллиардов гривен в государственном бюджете в поддержку уязвимых граждан. Она также отметила, что в случае, если количество нуждающихся в субсидии будет расти настолько, что этих расходов будет недостаточно, будут рассматриваться возможность перераспределения средств в государственном бюджете из других программ или увеличения вспомогательных программ, предоставленных международными донорами.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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