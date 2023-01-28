У Мінсоцполітики планують позбавити низку громадян пенсій: про кого мова

У Мінсоцполітики пропонують позбавити певну групу українців пенсійних виплат. Йдеться про засуджених за злочини проти національної безпеки України та тих, хто переховується від суду.

Також пенсії пропонують позбавляти колаборантів. Про це із посиланням на проєкт Мінсоцполітики повідомили на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Зазначається, що у відомстві пропонують позбавити пенсійних виплат осіб засуджених за:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);

державну зраду (стаття 111);

колабораційну діяльність (частини третя – восьма, статті 111-1).

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Окрім цього пропонується не виплачувати пенсії особам, яких підозрюють чи обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України. Також хочуть позбавити пенсійних виплат тих, хто оголошені в розшук.

Уточнюється, що пенсії поновлять після відбування особою покарання.

Нагадаємо, що у 2023 році не буде проводитися перерахунок мінімальної пенсії та деяких надбавок, що прив'язані до цього показника. Проте в уряді пообіцяли провести традиційну індексацію пенсійних виплат попри воєнний стан.

Також деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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