У МОЗ повідомили про зміни в оцінюванні стану хворих на рак після реформи МСЕК

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило нові підходи до визначення інвалідності для онкохворих у межах реформи МСЕК. Принципи залишаються незмінними, але стали більш деталізованими та доповненими.

МОЗ зазначає, що нова система враховує не лише медичні показники, а й широкий спектр факторів, які впливають на якість життя. Принципи залишилися такими ж, як і раніше, але були деталізовані та доповнені, зауважили в МОЗ.

Під час оцінювання аналізуються:

здатність до самообслуговування;

соціальна активність;

здатність до навчання;

можливість трудової діяльності;

орієнтація у просторі та здатність до спілкування;

контроль поведінки, тобто вміння самостійно приймати рішення та керувати своїми діями.

Такий підхід дозволяє враховувати наслідки хіміотерапії, оперативних втручань або видалення органів, а також оцінити індивідуальний прогноз відновлення.

Нові спрощення у процесі встановлення інвалідності

Безстрокове встановлення інвалідності Інвалідність встановлюється безстроково для пацієнтів із необоротними станами або несприятливими прогнозами, що супроводжуються значними порушеннями функцій організму.

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Оцінювання поза межами лікарні Для пацієнтів з обмеженою мобільністю запроваджено:

Заочне оцінювання – проводиться на основі медичних документів, якщо пацієнт не може відвідати заклад.

– проводиться на основі медичних документів, якщо пацієнт не може відвідати заклад. Виїзне оцінювання – команда експертів приїжджає до місця проживання або лікування пацієнта.

– команда експертів приїжджає до місця проживання або лікування пацієнта. Телемедичне оцінювання – дистанційна процедура за допомогою цифрових технологій.

Перелік захворювань із несприятливим прогнозом Внесено оновлений список хвороб, які дають право на автоматичне встановлення інвалідності на 5 років без необхідності щорічного переогляду. До нього входять:

тяжкі форми онкогематологічних захворювань, включаючи гострі лейкемії та окремі види лімфом із високим ризиком прогресування;

онкологічні захворювання з високою ймовірністю рецидиву, зокрема метастатичні пухлини.

Забезпечення соціальних гарантій Пацієнти, які мають несприятливий прогноз або необоротні порушення, отримуватимуть соціальну підтримку без необхідності додаткового підтвердження.

Реформа покликана забезпечити більш зручний, прозорий та індивідуалізований підхід до визначення інвалідності для пацієнтів з онкологічними захворюваннями.

Нагадаємо, МОЗ скасувало 188 висновків про інвалідність.

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