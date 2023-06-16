У МОЗ заявили про рекордно високе забруднення води у Дніпрі після підриву Каховської ГЕС

Унаслідок підриву греблі Каховської ГЕС величезні території виявилися затопленими. Фахівці фіксують перевищення шкідливих речовин у водах Дніпра в десятки тисяч разів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в інтерв'ю BBC. За його словами, випадків холери серед населення поки не фіксували, хоча періодично фахівці виявляють холерні вібріони, як пов'язані з підтопленням.

"Але настороженість є. Тому що підтоплено велику кількість каналізаційних споруд, скотомогильників, вигрібних ям. І якщо забруднена вода потрапить в мережі водопостачання, все це може призвести до спалахів гострих кишкових інфекційних хвороб, у тому числі холери", – додав міністр.

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За його словами, мешканцям підтоплених територій загрожують гострі кишкові інфекції та вірусні інфекції: гепатити, холера. А ще – паразитози.

"Як тільки хтось буде порушувати санітарно-епідемічні норми, це може статися в будь-який момент. Якщо ми говоримо про воду у Дніпрі, через прорив дамби вона затопила велику територію. Ми фіксуємо перевищення по мікробному числу в десятки тисяч разів… У 28 тисяч разів було перевищення по певних показниках", – зазначив Ляшко.

Він нагадав про заборону купання, вилову риби, водою з Дніпра не можна напувати худобу.

На питання, чи вся акваторія нижче Каховської дамби не придатна для використання та для купання, Віктор Ляшко відповів: "Так. Це заборонено повністю. І плюс заборонено купання у Чорному морі на українському узбережжі".

Раніше у МОЗ дали поради, як брудну воду зробити придатною для пиття.

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