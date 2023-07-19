У МВС пояснили, як вперше зареєструвати авто, ввезене з-за кордону

Після покупки вживаного автомобіля з-за кордону, необхідно його зареєструвати в Україні. Адже без реєстрації українці не зможуть повноцінно володіти транспортним засобом.

Про це повідомили в МВС. Зазначали, що під час першої реєстрації вживаного автомобіля, ввезеного з-за кордону в Україні необхідно звернутися на експертне дослідження.

Без реєстрації авто у Сервісних центрах МВС повноцінно володіти ним не вийде. Тому необхідно звернутись до зручного та найближчого Сервісного центру МВС, йшлося в повідомленні МВС.

Документи, які необхідні для реєстрації транспортного засобу в Сервісному центрі МВС:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ на транспортний засіб;

документ про правомірність придбання транспортного засобу;

митні документи;

сертифікат відповідності (висновок Експертної служби МВС про транспортний засіб).

У МВС додали, що вартість реєстрації автомобіля можна порахувати самостійно за посиланням. Зокрема, на калькуляторі орієнтованої вартості отримання адміністративних послуг можна дізнатися ціну перереєстрації транспортного засобу зі зміною власника та без його зміни. Також для розрахунку потрібно вказати транспортний засіб та його конструкцію (легковий, вантажний, автобус, мотоцикл, мопед, причіп, напівпричіп) та середньоринкову або оціночну вартість автомобіля в гривнях.

Нагадаємо, завдяки японському способу можна швидко охолодити салон автомобіля, навіть без кондиціонера. Цей метод простий і не вимагає використання додаткових засобів.

Раніше ми розповідали, навіть на стелі автомобіля біля місця водія потрібна ручка, якщо він повинен триматися за кермо обома руками, аби уникнути випадіння з крісла під час поїздки на горбатій дорозі або в крутих поворотах.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!