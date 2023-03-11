У NASA попередили про астероїд, який може зіткнутися з Землею у День закоханих: названа точна дата

До Землі наближається астероїд. Він може зіткнутися з нашою планетою на День Святого Валентина у 2046 році.

Про це повідомило Управління координації планетарної оборони НАСА, пише видання FOX. Астероїд, який помітили у космосі, має назву 2023 DW. 14 лютого 2046 року це небесне тіло пройде повз планету на відстані близько 1,1 мільйона миль.

За даними NASA, астероїд 2023 DW має ширину приблизно 50 метрів (як футбольне поле НФЛ). Зазначається, що йому знадобиться 271 день, щоб здійснити одну навколосонячну орбіту.

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"Часто, коли нові об'єкти виявляються вперше, потрібно кілька тижнів даних, щоб зменшити невизначеності та адекватно передбачити їхні орбіти через роки в майбутньому", – йдеться у повідомленні.

Астероїд 2023 DW наразі очолює список моніторингу зіткнень із Землею NASA з оцінкою 1 з 10 за Турінською шкалою, що означає відсутність причин для хвилювання. Офіційні особи NASA дають йому шанс вплинути на Землю 1 до 560.

Аналітики NASA заявили, що продовжуватимуть спостерігати за астероїдом і оновлюватимуть прогнози, коли надходитимуть нові дані.

Нещодавно стало відомо, що до Землі наближаються два астероїди.

Нагадаємо, раніше вчені винайшли спосіб долетіти до Марсу лише за 45 днів замість одного року.

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