У Новій пошті повідомили про графік роботи на Великодні свята

"Нова пошта" повідомила, як працюватиме під час Великодніх свят. У суботу, 19 квітня, усі відділення та сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Наступного дня, у неділю 20 квітня, буде повний вихідний — відділення зачинені, адресна доставка та поштомати також не працюватимуть. Про це йдеться на сайті компанії.

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Уже в понеділок, 21 квітня, "Нова пошта" повертається до стандартного графіка.

Нагадаємо, військові зможуть отримувати посилки від Нової Пошти за 1 гривню.

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