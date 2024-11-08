В Одесі затримали шахраїв, які видавали себе за працівників ТЦК та вимагали гроші з призовників

В Одесі правоохоронці затримали злочинну групу, яка видавала себе за співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) та поліції, щоб вимагати гроші у чоловіків призовного віку.

Організаторами злочинної групи були троє одеситів та уродженець Донецької області. Зловмисники, вдягнені у форму військових або поліцейських, зупиняли чоловіків на вулицях під приводом звинувачень в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляєНацполіція, Офіс генпрокурора.

Залякуючи примусовим доправленням до ТЦК, вони пропонували "вирішити питання" за хабарі. У разі відмови платити, застосовували фізичне та психологічне насильство. Зокрема, в одному випадку вони побили чоловіка і вимагали 3000 доларів, погрожуючи мобілізацією.

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Виявилось, що один із учасників угруповання був колишнім міліціонером, раніше фігурантом кримінальних справ. Інші мали досвід перебування у місцях позбавлення волі за злочини, такі як розбій, крадіжки та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримали зловмисників "на гарячому". В ході обшуків вилучено форму, гроші, телефони, банківські картки, а також зброю та наркотики.

Правоохоронці закликають громадян бути пильними та повідомляти про подібні випадки до поліції. Члени угруповання вже повідомлені про підозру у вимаганні, але також перевіряється їхня причетність до інших злочинів.

Нагадаємо, правоохоронці викрили працівників МСЕК Одеси на схемі заробітку на ухилянтах.

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