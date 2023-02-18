В Перу виявили рештки принесеної в жертву 800 років тому морської свинки (фото)

Нещодавно вздовж узбережжя Перу була розкопана стародавня гробниця, що містить скелети людей і морських свинок. Могилу виявили на місці археологічних розкопок в Уаралі, місті приблизно в 50 милях на північ від Ліми

Останки двох дорослих і однієї дитини були знайдені під кількома футами кам'янистого ґрунту. Двоє з тіл, імовірно матері та сина, були загорнуті в пачки тканини, а третє було піддано впливу стихії, йдеться у пресрелізі Національного університету Сан-Маркос.

Особи були поховані приблизно в 1200 році нашої ери і, ймовірно, були представниками культури Чанкай з низьким статусом, цивілізації, яка розвивалася вздовж узбережжя Перу до іспанських завоювань у 16 ​​столітті.

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Також у гробниці були знайдені керамічні посудини, наповнені залишками їжі, включаючи кукурудзу, фрукти та насіння бавовни. У посудини також помістили останки морських свинок.

За словами дослідників, тварин, ймовірно, принесли в жертву як частину похоронного ритуалу, який тривав би кілька днів і включав спів і танці. Доктор Пітер ван Дален, провідний археолог, сказав, що смерть мала містичне значення і була важливою для суспільства Чанкай.

Після похорону, ймовірно, періодично проводилися церемонії вшанування померлих. За словами дослідників, місце Уарал, відоме як Макатон, містить численні сімейні гробниці та є одним із найбільших кладовищ Чанкай, які коли-небудь виявляли.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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