У ПФУ пояснили, як визначається розмір пенсії: що варто знати

В Україні щороку до 2028 року зростатиме кількість мінімального страхового стажу для виходу на пенсію. У 2023 році, щоб оформити пенсійні виплати при досягненні 60 років, потрібно щонайменше 30 років стажу.

Вимоги до страхового стажу для призначення пенсії за віком для чоловіків та жінок також однакові та визначені статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У Пенсійному фонді роз’яснили від чого залежить розмір пенсії і як він визначається.

Зазначається, що умови призначення, формула розрахунку та виплати коштів не змінилися. Вони регулюються Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Розмір пенсії є індивідуальним та залежить від страхового стажу та заробітку. Мінімальна пенсія становить 2093 грн.

Своєю чергою мінімальна пенсійна виплата для непрацюючих осіб – 2520,00 грн. Максимальна пенсія – 20930 грн.

При призначенні пенсії застосовується середня заробітна плата в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки. Виплата пенсії провадиться з 4 по 25 число кожного місяця у чітко визначену дату.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

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