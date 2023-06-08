В ПФУ объяснили, как определяется размер пенсии: что следует знать

В Украине ежегодно к 2028 году будет расти количество минимального страхового стажа для ухода на пенсию. В 2023 году, чтобы оформить пенсионные выплаты при достижении 60 лет, требуется не менее 30 лет стажа.

Требования к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту для мужчин и женщин также одинаковы и определены статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". В Пенсионном фонде разъяснили от чего зависит размер пенсии и как он определяется.

Указывается, что условия назначения, формула расчета и выплаты средств не изменились. Они регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Размер пенсии индивидуален и зависит от страхового стажа и заработка. Минимальная пенсия составляет 2093 грн.

В свою очередь минимальная пенсионная выплата для неработающих лиц – 2520,00 грн. Максимальная пенсия – 20 930 грн.

При назначении пенсии применяется средняя заработная плата в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года. Выплата пенсии производится с 4 по 25 число каждого месяца в четко определенную дату.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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