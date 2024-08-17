У ПФУ пояснили, як правильно подавати скан-копію трудової книжки

Україна активно переходить на електронний документообіг, і трудові книжки не стали винятком. Електронна трудова книжка – це сучасний, безпечний та зручний спосіб зберігання інформації про вашу трудову діяльність. Про це пише sud.ua.

Чому варто переходити на електронну трудову книжку?

Електронна версія захищена від втрати, пошкодження або підробки. Доступ до інформації про трудову діяльність можна отримати в будь-який час і з будь-якого пристрою з доступом до інтернету. Процес оформлення документів значно спрощується та пришвидшується.

Як подати скановану копію трудової книжки?

Для переведення паперової трудової книжки в електронний формат необхідно подати її скановану копію на вебпорталі Пенсійного фонду України. Це можуть зробити як працівники, так і роботодавці.

Що потрібно для подачі сканованої копії:

Сканована копія трудової книжки: Скан має бути чітким, кольоровим та охоплювати всі сторінки трудової книжки.

Скан має бути чітким, кольоровим та охоплювати всі сторінки трудової книжки. Кваліфікований електронний підпис: Для авторизації на вебпорталі ПФУ необхідний кваліфікований електронний підпис.

Покрокова інструкція:

Авторизація: Зайдіть на вебпортал Пенсійного фонду України та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Завантаження скану: Знайдіть відповідний розділ, де можна завантажити скановану копію трудової книжки. Заповнення форми: Заповніть усі необхідні поля у формі, вказавши свої персональні дані та іншу інформацію. Підтвердження: Перевірте правильність введених даних та підтвердіть відправку.

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Важливо знати:

Терміни: Згідно із законодавством, працівники і роботодавці мають 5 років для оцифрування трудових книжок з моменту набрання чинності відповідного закону (10.06.2021).

Згідно із законодавством, працівники і роботодавці мають 5 років для оцифрування трудових книжок з моменту набрання чинності відповідного закону (10.06.2021). Технічна підтримка: Якщо у вас виникнуть труднощі під час подачі сканованої копії, зверніться за допомогою до контактного центру Пенсійного фонду України.

Переваги електронної трудової книжки:

Всі записи про трудову діяльність зберігаються в електронному вигляді, що гарантує їхню збереженість. Інформація про трудову діяльність є доступною для працівника в будь-який час. Працівник може самостійно перевірити правильність записів у своїй електронній трудовій книжці.

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