У ПФУ пояснили, від чого залежить право на субсидію

У Пенсійному фонді України пояснили, від чого залежить право на нарахування субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, її призначають, коли мешканці домогосподарства не можуть самостійно заплатити за комуналку.

Втім, перед призначенням вираховується розмір середньомісячного сукупного доходу мешканців домогосподарства. Про це повідомили у пресслужбі ПФУ.

Зазначається, що показник обчислюють в розрахунку на одну людину. Такий підхід дозволяє розподілити виплати поміж громадянами за принципом соціальної справедливості.

Читайте також: Субсидія в Україні: що змінилося у 2023 році та як виплачуватимуть пільги на оплату комуналки

"Визначається такий платіж індивідуально за єдиною формулою: середньомісячний дохід домогосподарства в розрахунку на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, потім отриманий результат ділиться на 2 і множиться на 15 відсотків", – йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що формула визначення обов'язкового платежу уставлена постановою Кабміну від 27.07.1998 № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".

Нагадаємо, пільги на оплату комуналки відтепер виплачуватимуться тільки у грошовій формі, а тим, хто отримував у безготівковій формі, виплати перерахують через відділення Укрпошти або банку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!