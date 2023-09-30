У ПФУ розповіли про 5 видів субсидії на електроенергію: умови для отримання

Українські субсидії на комунальні послуги включають в себе різні аспекти, однак важливо розуміти, що для субсидії на оплату електроенергії існує своя градація, про яку недавно нагадали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Згідно з інформацією, яку надала прес-служба Пенсійного фонду, стандарти на оплату послуг з постачання та розподілу електроенергії були встановлені Кабінетом Міністрів України ще в 2014 році. Таким чином, сім'ї, які сподіваються на державну допомогу для виплати своїх комунальних рахунків, мають враховувати ці норми.

Отже, залежно від наявності певних комунальних зручностей, існують різні нормативи для визначення субсидії на оплату електроенергії.

Якщо в квартирі є газова плита та централізована гаряча вода, то максимальний норматив становить 190 кВт/год на місяць. На одну людину припадає 70 кВт/год на місяць, а на кожного додаткового мешканця додається ще 30 кВт/год. У випадку, якщо в квартирі є електроплита та централізована гаряча вода, максимальна норма становить 230 кВт/год на місяць. На одну людину припадає 110 кВт/год на місяць, а на кожного додаткового мешканця додається ще 30 кВт/год. У випадку наявності електроплити і відсутності централізованої гарячої води, максимальна норма становить 250 кВт/год на місяць. На одну людину припадає 130 кВт/год на місяць, і на кожного додаткового мешканця також додається 30 кВт/год. Якщо в квартирі немає електроплити, централізованої гарячої води, але є централізована холодна вода, то максимальна норма становить 220 кВт/год на місяць. На одну людину припадає 100 кВт/год на місяць, і на кожного додаткового мешканця додається 30 кВт/год. Якщо це сільська місцевість або селище, і держава забезпечує безкоштовне освітлення, то на одного прописаного жителя надається 30 кВт/год на місяць.

Важливо також відзначити, що субсидія на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня, і нормативи залишаються незмінними як у опалювальний, так і у неопалювальний періоди. Сума субсидії зазвичай зростає взимку через додатковий розрахунок за опалення.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону, світла може не бути по 10 годин.

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