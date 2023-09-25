У Придністров'ї впали уламки ракетиросійської С-300 з бойовим зарядом зразка 1968 року (відео)

У Придністров'ї в Молдові впали уламки ракети С-300 1968 року

У Молдові, в невизнаному Придністров'ї, впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Інцидент призвів до вибуху, який стався в повітрі.

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Про це повідомляє видання NewsMaker, посилаючись на Олега Бєлякова, співголову Об'єднаної Контрольної Комісії від Придністров'я.

За словами Бєлякова, уламки ракети впали на одну з ділянок у селі Кіцкани. На щастя, за попередніми даними, інцидент не забрав жертв. Бойова частина ракети врізалася у землю, але не вибухнула. Ця подія мала місце близько першої години ночі.

Зазначається, що видання звернулося за коментарем до Бюро реінтеграції для отримання додаткової інформації щодо цього інциденту.

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