У Раді пояснили, скільки може тривати розгляд урядового законопроєкту про мобілізацію

Верховна Рада готується до другого читання урядового законопроєкту про мобілізацію. За словами голови парламенту Руслана Стефанчука, це може затягнутися на декілька тижнів.

Так може бути, якщо народні депутати наполягатимуть на всіх правках, однак за відсутності цього – розглянуть швидше. Про це Стефанчук заявив у коментарі "Українській правді".

Водночас Стефанчук зазначив, що Рада розпочне розгляд законопроєкту про мобілізацію в сесійній залі, коли його фінальна версія буде напрацьована Комітетом з питань національної, безпеки, оборони і розвідки, а також підготовлені висновки лінгвістичної та юридичної експертиз.

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"Щойно буде готова фінальна порівняльна таблиця, думаю, ми одразу можемо розглядати питання щодо можливості внесення цього законопроєкту в зал. Зараз я не готовий назвати терміни, бо ще немає завершеного продукту. Але я знаю, що багато речей, які були в проєкті, підтримані комітетом. Щодо дискутивних положень були або зміни, або відхилення. Як тільки буде кінцева картина, одразу законопроєкт буде винесено в зал", – вказав Стефанчук.

Нагадаємо, на початку лютого 2024 року Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий закон про мобілізацію. До другого читання законопроєкту № 10449 про посилення мобілізації нардепи подали понад 4000 поправок.

Зокрема, Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув правки щодо надання відстрочки та бронювання.

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