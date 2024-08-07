У Раді пояснили, чи можливо провести демобілізацію під час війни

Чимало військовослужбовців очікують на ухвалення закону про демобілізацію. Однак у Верховній Раді не поспішають з цим документом.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу заявив, що ситуація з демобілізацією у лавах ЗСУ залишається складною та неоднозначною.

За його словами, це питання стало заручником популістських ідей деяких політиків. Спочатку вони винесли його у публічний простір, а потім запропонували як законодавчі ініціативи.

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"Історія світових воєн, на жаль, не знає прикладів, коли до завершення повномасштабної війни, до відображення агресії вживалися якісь комплексні заходи щодо звільнення з військової служби тих, хто обстоює територіальну цілісність та державний суверенітет", – зазначив він.

Веніславський наголосив, що питання демобілізації має не лише політичне, а й оборонне, військове значення та значення у питанні безпеки.

"Політично вигідно говорити, і нам хотілося б обнадіяти тих людей, які воюють, що вони будуть після певного часу мати змогу на звільнення. Але, на превеликий жаль, ситуація поки що залишається на фронті дуже складною", – зазначив депутат.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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