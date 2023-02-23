В росії розбився штурмовик СУ-25, пілот катапультувався (фото)

У Білгородській області впав літак міноборони Росії. Про це повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков. За даними ТАРС, пілот літака Су-25 катапультувався. За даними 112, він встиг катапультуватись, але отримав травми несумісні з життям і помер. Серед цивільного населення постраждалих немає.

Телеграм-канал Baza повідомляє, що штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла, а пілот Су-25 залишився живим – за ним вислали борт санавіації. Причина катастрофи – технічна несправність.

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"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група та співробітники МНС. Причина того, що сталося, з'ясовується. Ситуація під контролем", – написав губернатор Білгородської області.

Пізніше Telegram-канал Baza опублікував кадри з місця падіння літака. На фото можна побачити дим та рятувальників, які вже прибули на місце та ліквідовують пожежу.

Нагадаємо, це вже не перший гелікоптер, що падає на росії. Раніше в Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал" розбився ще один російський Мі-8.

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