У на росії знову вибухнув БПЛА у районі Москва-сіті: пошкоджено будівлю Експоцентру (відео)

Вночі 18 серпня у столиці росії в області бізнес-центру Москва сіті спалахнув вибух, який призвів до пошкодження будівлі "Експоцентру".

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Інцидент стався недалеко від вежі комплексу, повідомляють джерела, зокрема російські Telegram-канали "Baza", "Shot" та "ВЧК-ОГПУ", а також мер москви у мережі Telegram, Сергій Собянін.

За отриманою інформацією від "Baza", свідки події зафіксували момент перед вибухом, коли безпілотний літальний апарат пролетів над районом. Згодом стався вибух, який призвів до видимого стовпа диму у місці інциденту.

Мер Москви Сергій Собянін надав інформацію з боку влади, заявивши, що сили протиповітряної оборони вчасно зреагували та збили безпілотний літальний апарат, а уламки апарату потрапили на територію комплексу "Експоцентр". За його словами, значних пошкоджень будівлі не сталося, і на щастя, обійшлося без постраждалих.

Згідно з повідомленням каналу "Shot", рятувальники оперативно прибули на місце події для оцінки ситуації та можливого втручання.

Наразі деталі інциденту ще підлягають розслідуванню, а влада працює над встановленням причин та подальших кроків.

Нагадаємо, зранку 11 серпня у Москві роздався вибух. З'ясувалося, що сили ППО відбивали атаку безпілотника.

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