У російській Калузькій області палає завод з переробки пластику: подробиці (фото, відео)

У Калузькій області РФ спалахнула масштабна пожежа на заводі з переробки пластику. Загоряння сталося біля села Окорокове у Жуковському районі.

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Про це повідомляють Тelegram-канал SHOT, МНС Росії. Очевидці повідомляють, що полум’я охопило підприємство з переробки пластику, а густий дим і заграву видно навіть за кілька кілометрів – зокрема, з міста Обнінськ. Причини займання поки що невідомі, на місці працюють рятувальники.

За даними МНС РФ, у Жуковському районі палає склад вторинної сировини на площі 1 000 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше дрони атакували аеродром у російському Приморсько-Ахтарську, звідки запускають "шахеди" по Україні.

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