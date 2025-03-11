У Саудівській Аравії розпочались переговори між Україною та США: про що говоритимуть (фото)

У місті Джидда, Саудівська Аравія, розпочалися переговори між українською та американською делегаціями. Головна тема зустрічі — шляхи до припинення війни та досягнення стійкого миру.

З української сторони в перемовинах беруть участь глава Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони України Рустем Умєров. Про це повідомляє МЗС України.

У повідомленні МЗС зазначено, що переговори проходять у конструктивній атмосфері. Опубліковане відео демонструє момент, як українська делегація заходить до зали засідань.

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"У Джидді, Саудівська Аравія, розпочалася зустріч делегацій України та США."

Пізніше Андрій Єрмак поділився у своєму Telegram фото з переговорної зали. За столом, зокрема, присутні радник із нацбезпеки адміністрації Трампа Майк Волц та держсекретар США Марко Рубіо.

За словами Єрмака, зустріч стартувала на позитивній ноті.

"Почали дуже конструктивно. Працюємо разом над досягненням справедливого і довготривалого миру", — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, Зеленський представив у Раді основні пункти Плану перемоги.

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