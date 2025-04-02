У Сенаті США представили законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії

У США сенатори представили законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії через відмову Кремля від мирної угоди. Серед запропонованих заходів — 500% мито на товари з країн, що купують російську нафту та газ.

Про це пише The Washington Times. Документ ініціювали сенатори Ліндсі Грем (Республіканська партія) та Річард Блюменталь (Демократична партія). Законопроєкт передбачає санкції проти Росії за відмову від переговорів про мирне врегулювання війни в Україні.

Законопроєкт підтримали 50 сенаторів — порівну від обох партій, що свідчить про широку двопартійну підтримку ініціативи.

"У Сенаті США панує єдність у тому, що Росія є агресором, і ця війна повинна бути припинена, а агресія Путіна — стримана", — йдеться у спільній заяві сенаторів.

Законопроєкт передбачає як первинні, так і вторинні санкції проти Росії та осіб, які підтримують її агресію в Україні.

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Санкції набудуть чинності, якщо мирні переговори зірвуться або якщо досягнуту угоду порушить Росія. Одним із заходів є введення 500% мита на товари з країн, які купують російські нафту, газ, уран та інші ресурси.

"Ми сподіваємося, що у 2025 році адміністрація президента Трампа досягне того, чого не вдалося раніше: припинить російську агресію проти України та забезпечить збереження вільної та демократичної України.

Ці санкції готові до реалізації та мають підтримку обох партій, а також обох палат Конгресу, якщо законопроєкт буде винесено на голосування".

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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