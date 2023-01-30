У мережі показали ефектне відео нічної роботи ракетного комплексу "Точка-У"

У мережі показали відео роботи тактичного ракетного комплексу "Точка-У". Окупантів нищаться і вдень, і вночі.

Ролик опублікували в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". На кадрах видно запуск ракет під відому українську пісню.

Основні характеристики "Точки-У"

"Точка" – радянський тактичний (дивізійний) ракетний комплекс, який базується на повнопривідному плавучому шасі БАЗ з формулою 6х6. Ракета комплексу має боєголовку масою 482 кг, і могла оснащуватися різними типами бойової частини, включно із ядерною. Дальність польоту ракети 15-70 км.

Модернізований ракетний комплекс отримав найменування 9К79-1 "Точка-У", його почали використовувати від 1989 року. Її дальність становить 120 км.

До складу ракетного комплексу входять:

ракета 9М79 (для комплексу "Точка-У" – 9М79М) з різними типами бойових частин;

пускова установка 9П129 (9П129-1М);

транспортно-зарядна машина 9Т218;

транспортна машина 9Т238;

автоматизована контрольно-випробувальна машина 9В819-1;

машина технічного обслуговування 9В844;

комплект арсенального обладнання 9Ф370-1.

Застосування "Точки-У" під час російсько-української війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну комплекси "Точка-У" використовують обидві сторони.

Попри офіційне зняття комплексу з озброєння російської армії існують численні докази того, що його повернули зі складів під час ескалації агресії проти України у повномасштабну війну.

За розрахунками Defense Express, в росії залишилось 100-150 самохідних пускових установок "Точка-У", з них частину вже повернули в дію, і 1000-1500 ракет "Точка-У".

Росія обстрілювала з комплексів "Точка-У" не лише з окупованих територій України, але й з території Білорусі. Для перекидання пускових установок комплексів Точка-У в Білорусь російські військові застосували транспортні літаки Ан-124.

Зафіксовано низку випадків, коли ЗСУ успішно застосовували "Точку-У" проти скупчення російських окупантів.

Нагадаємо, що командувач Збройними силами Литви, генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис попереджає про наміри росії здійснити повторний наступ. За його словами, окупанти захочуть скористатися "вікном можливостей".

Військовий експерт Роман Світан зробив прогноз щодо розвитку війни в Україні. На його думку, незабаром в окупантів не залишиться сил і боєприпасів.

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