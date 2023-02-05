У мережі показали як чеська 122-мм РСЗВ RM-70 Vampire працює по загарбниках (відео)

Українські військові відпрацювали по позиціях окупантів та поділились ефектним роликом, на якому показано як чеська РСЗВ RM-70 Vampire здійснює постріли. Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали. Локація зйомки не повідомляється.

Так, на відео можна побачити залп чеської реактивної системи залпового вогню RM-70, які з 21 травня 2022 року почали застосовувати проти російських окупантів.

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Що відомо про RM-70 Vampire

RM-70 – це чехословацька реактивна система залпового вогню калібру 122 мм. Система RM-70 була розроблена в Чехословачинні для заміни RM-51. Виготовлялася у 1971-89 роках. На озброєнні з 1972 року.

Виготовляється на заводі в Дубниця-над-Вахом (Словаччина). У 2010 році знята з озброєння чеської армії. Словаччина продовжує випускати оновлену версію з американською РСЗВ.

Артилерійська система базувалась на базі вантажівки Урал-375Д (6x6), яку в 1983 замінили на Tatra T813 "Kolos" (8x8). Фактично це копія радянського БМ-21 "Град".

Некеровані ракети для комплексу як радянські (9M22 та 9M28) так і місцевого виробництва:

JROF. Дальність: 20,75 км;

JROF-K. Дальність: 11 км;

"Trnovnik" (касетна головна частина). Дальність: 17,5 км;

"Kuš" (п'ять протипіхотних мін PPMI-S1);

"Krizhna-R" (4 протитанкові міни PTMI-D). Дальність: 19,450 км.

RM-70 Vampire – це модернізована версія, на шасі вантажівки Tatra T-815-7, оснащена V-подібним восьмициліндровим двигуном Tatra T3C 270 кВт, у поєднанні з коробкою передач Tatra 10 TS 210 N, з напівавтоматичною системою приводу Tatra Norgen та додатковою коробкою передач Tatra 2.30TRS. Вона має запас ходу близько 1000 км і максимальну швидкість 90 км/год з броньованою кабіною екіпажу, захищеною від радіаційних, біологічних та хімічних загроз.

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Характеристики RM-70 Vampire

Вага: 33.7 т;

Довжина: 8.75 м;

Ширина: 2.5 м;

Висота: 2.7 м;

Обслуга: 6;

Калібр: 122.4 мм;

Стволи: 40;

Максимальна дальність вогню: 20 км;

Потужність двигуна: 402 к.с.

Максимальна швидкість: 85 км/год

Раніше 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка показала знищення ворога на Бахмутському напрямку за допомогою української РСЗВ.

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