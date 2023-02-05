В сети показали как чешский 122-мм РСЗО RM-70 Vampire работает по захватчикам (видео)

Украинские военные отработали по позициям кафиров и поделились эффектным роликом, на котором показано как чешский РСЗО RM-70 Vampire совершает выстрелы. Соответствующий видеоролик опубликовали украинские Telegram-каналы. Локация съемки не сообщается.

На видео можно увидеть залп чешской реактивной системы залпового огня RM-70, которые с 21 мая 2022 года начали применять против российских оккупантов.

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Что известно о RM-70 Vampire

RM-70 – это чехословацкая реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Система RM-70 была разработана в Чехословакии для замены RM-51. Производилась в 1971-89 годах. На вооружении с 1972 года.

Изготавливается на заводе в Дубница-над-Вахом (Словакия). В 2010 году снята с вооружения чешской армии. Словакия продолжает выпускать обновленную версию с американским РСЗО.

Артиллерийская система базировалась на базе грузовика Урал-375Д (6x6), который в 1983 году заменили на Tatra T813 "Kolos" (8x8). Фактически это копия советского БМ-21 "Град".

Неуправляемые ракеты для комплекса как советские (9M22 и 9M28) так и местного производства:

JROF. Дальность: 20,75 км;

JROF-K. Дальность: 11 км;

"Trnovnik" (кассетная головная часть). Дальность: 17,5 км;

"Kuš" (пять противопехотных мин PPMI-S1);

"Krizhna-R" (4 противотанковые мины PTMI-D). Дальность: 19,450 км.

RM-70 Vampire – это модернизированная версия, на шасси грузовика Tatra T-815-7, оснащенная V-образным восьмицилиндровым двигателем Tatra T3C 270 кВт, в сочетании с коробкой передач Tatra 10 TS 210 N, с полуавтоматической системой привода Tatra Norgen и дополнительной коробкой. передач Tatra 2.30TRS. Она имеет запас хода около 1000 км и максимальную скорость в 90 км/ч с бронированной кабиной экипажа, защищенной от радиационных, биологических и химических угроз.

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Характеристики RM-70 Vampire

Вес: 33.7 т;

Длина: 8.75 м;

Ширина: 2.5 м;

Высота: 2.7 м;

Обслуживание: 6;

Калибр: 122.4 мм;

Стволы: 40;

Максимальная дальность огня: 20 км;

Мощность двигателя: 402 л.с.

Максимальная скорость: 85 км/ч

Ранее 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка показала уничтожение врага на Бахмутском направлении с помощью украинского РСЗО.

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