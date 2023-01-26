У мережі показали роботу кулемета М2 Browning по російських позиціях: відео

Українські військові продовжують давати відсіч російським окупантам. Їх знищують з різних видів зброї та техніки.

Зокрема з великокаліберного кулемета Browning M2. У мережі показали відео його роботи по позиціях загарбників.

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Основні характеристики кулемета Browning M2

Вага – 38 кг, з триногою і T&E – 58 кг.

Довжина – 1650 мм.

Довжина ствола – 1143 мм.

Набій – 50 BMG (12,7x99 мм).

Дія – коротка відбійна дія.

Темп вогню: 450-575 пострілів/хв (M2HB), 750-850 пострілів/хв (AN/M2), 1,200 пострілів/хв (AN/M3).

Дульна швидкість – 887,1 м/с (M33 Ball).

Система живлення – стрічка (M2 або M9 типу).

Основні технічні характеристики кулемета М2 Browning

Кулемет Browning M2 або кулемет Browning 50 калібру – великокаліберний кулемет, який розробив наприкінці Першої світової війни Джон Браунінг. Його прозвали Ma Deuce або "калібр 50".

Кулемет M2 - відео роботи

Цей кулемет, який має різні модифікації, ефективний проти піхоти, неброньованого та легкоброньованого транспорту, човнів та літаків на низьких висотах.

Його використовували під час низки військових конфліктів: Друга світова війна, Корейська та В'єтнамська війни, Іракська війна тощо.

Кулемет Browning M2 залишається на озброєнні багатьох країн НАТО та низки інших країн.

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Куля типу 50 BMG схильна до меншого впливу вітру, в порівнянні з легшими кулями менших калібрів, тому 50 BMG широко застосовується у великокаліберних снайперських гвинтівках.

Кулемет М2 Browning - відео роботи та основні характеристики

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року уряд Італії 28 лютого оголосив про відправку зброї в Україну, зокрема кулеметів M2.

Також італійський уряд передав кулемети MG 42/59 – італійський єдиний кулемет, створений на базі MG-3.

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

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