У мережі з'явилось ефектне відео роботи українських Мі-8 та Мі-24
На відео показали вражаючу нарізку кадрів польоту двох українських гелікоптерів та відпрацювання по ворожих позиціях.
Відповідний відеоролик опублікували українські Telegram-канали.
Так, на відео можна побачити політ пари українських гвинтокрилів на наднизькій висоті, вигляд у кабіні пілота, запуск ракет та теплових пасток, а також неймовірні краєвиди з висоти пташиного польоту.
Що відомо про ці гелікоптери?
Мі-8 – це радянський багатоцільовий вертоліт, розроблений ОКБ М. Л. Міля на початку 1960-х років. Наймасовіший у світі вертоліт із двома двигунами, один із наймасовіших вертольотів в історії авіації. Широко використовується для виконання багатьох цивільних і військових завдань.
Після ряду доробок Мі-8 був прийнятий на озброєння радянських ВПС у 1967 році та показав себе вкрай вдалою машиною. Мі-8 використовується більш ніж у 50 країнах.
Мі-24 – це радянський гелікоптер підтримки піхоти або ударний гелікоптер. Був основним штурмовим гвинтокрилом країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття.
Українське військо має досить велику кількість гелікоптерів Мі-24, які перейшли у спадок від радянської армії. Тому модернізація цих машин є одним з найважливіших питань у вирішенні проблем української штурмової авіації.
Фактично, до серпня 2014 року, до моменту завершення активних бойових дій, вертольоти Мі-8 і Мі-24 були дуже активно залучені. Настільки, що деякі екіпажі здійснювали 5-6 вильотів на день.
Характеристики Мі-8МСБВ
- Максимальна злітна маса: 13 000 кг;
- Нормальна злітна маса: 11 100 кг;
- Екіпаж: 2-3;
- Пасажири: до 24;
- Маса пустого: 7 200 кг;
- Навантаження в кабіні: 4 000 кг;
- Навантаження на підвісці: 4 000 кг;
- Максимальна швидкість: 250 км/год;
- Крейсерська швидкість: 230 км/год;
- Статична стеля: 1760 м;
- Практична стеля: 5000 м;
- Дальність: 500 км;
- Тривалість: 4 год;
- Витрати палива на 1 годину польоту: 0,680 т / год.
Характеристики Мі-24 В
- Польотна маса: 11 100 кг;
- Екіпаж: 2;
- Десант: 8;
- Максимальна швидкість: 320 км/год;
- Максимальна висота польоту: 4500 м;
- Дальність польоту: 750 км;
- Озброєння: 12,7-мм чотириствольний кулемет ЯкБ-12,7 (або ГШГ-7,62), ПТКРС, НКРС;
- Витрати палива на 1 годину польоту: 800 л.
Раніше у мережі з'явилось відео, на якому ЗСУ показали, як ведуть вогонь по ворогу з Мі-24.
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