У Швеції 8-річний хлопчик виявив на пляжі древню пряжку вікінгів (фото)

У Швеції під час сімейного відпочинку, 8-річний Бруно Тіллема зробив дивовижне відкриття. Хлопчик натрапив на пляжі на стародавню пряжку ременя вікінгів.

Артефакт датується 800-1100 роками нашої ери. Про це повідомляє Newsweek.

"Він просто випадково взяв його і продовжував йти. Зрештою його мама запитала його, що він тримає в руках, і, побачивши це, вона теж не могла повірити, що це справжній артефакт", – розповів батько хлопчика.

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Сім'я зв'язалася з археологом, щоб запитати, що це за дивний на вигляд об'єкт. Згодом стало зрозуміло, що пряжка вікінгів.

Об’єкт був вирізьблений у формі голови тварини та складно прикрашений. Тож родина зателефонувала до місцевої адміністративної ради Länsstyrelsen, яка направила трьох археологів для дослідження місця.

Після початкової вибіркової перевірки дослідники з музею Готланда провели повне дослідження на місці. Дослідники знайшли іншу пряжку костюма, на цей раз у формі кільця.

Обидві пряжки виготовлені з бронзи та належать до костюмів пізнього залізного віку або раннього віку вікінгів. Пряжки, виконані у вигляді голів тварин, зазвичай асоціюються з жіночими могилами на Готланді, тоді як кільцеві пряжки зустрічаються як у чоловічих, так і в жіночих могилах.

Нагадаємо, у Казахстані знайшли могилу дівчини, яку у бронзовому віці поховали зі 150 кістками тварин.

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