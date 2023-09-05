У Швеції виявили 3000-річну статую пеніса, яку використовували для ритуалів (фото)

Археологи у Швеції виявили величезну, жиласту статую пеніса віком 3000 років. Дослідники вважають, що вона використовувалася культом у кривавих ритуалах.

Експерти випадково виявили знахідку під час огляду будівельного майданчика в Роллсбо, поблизу Гетеборга. Про це повідомляє Daily Star.

Спочатку археологи вважали, що виявили могилу бронзового віку. Але натомість те, що вони знайшли, виявилося вражаючим 21-дюймовим кам’яним пенісом.

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Вважається, що перистий використовувався в кривавих жертвоприношеннях язичницьким богам родючості. Дослідникам вдалося виявити також кістки тварин, що свідчить про те, що ця територія використовувалася для жертвоприношень.

Відсутність будь-яких людських кісток виключає теорію про те, що фалос був унікальним надгробком. Вважається, що він відноситься до бронзового віку, між 1800 і 500 роками до нашої ери.

На думку експертів, камінь міг мати фалічну форму від природи, але згодом дизайн був посилений. Хоча рідко можна знайти такий реалістичний предмет, об’єкти у формі пеніса є досить поширеними археологічними відкриттями.

Нагадаємо,вчені відтворили "аромат вічності", які використовували для муміфікації трупів 3500 років тому.

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