У Словаччині знайшли кинджал бронзової доби: міг бути даром богам

Відпочиваючі на річці Ваг випадково натрапили на довгий 26-сантиметровий кинджал. Лише повернувшись додому вони зрозуміли, що знайшли музейний експонат. Важила зброя 150 г, її ручка не збереглась. Схожі кинджали знаходили басейні Дунаю від південної Німеччини до провінції Воєводіна у Сербії.

Про це пише НВ.

“Вони типові для культури курганів, яка почала домінувати в центрально-європейському регіоні в 16 столітті до нашої ери, тобто в епоху середньої бронзи", – повідомив Матуш Сладкок з Трнавського управління Департаменту пам'ятників.

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Схожі кинджали часто залишали у гробницях заможних людей та в річках. Знайдений у річці Ваг меч можливо був даром богам чи його просто загубили. Спадкок також наголосив, що власник кинджалу міг загубити його при переході річки вбрід.

Перші мечі з металу з’явились у Центральній Європі в кінці ранньої бронзової доби. Вони, ймовірно, походять від довгих кинджалів з бронзи. Знахідка з річки Ваг може бути проміжною ланкою між цими двома видами зброї.

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