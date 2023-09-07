У США школярка знайшла на фермі череп кита, якому 34 мільйони років (фото)

16-річна Ліндсі Столворт в Алабамі (США) досліджувала ферму своєї родини та знайшла рештки доісторичної тварини. Це був череп кита, якому 34 мільйони років.

Видання Washington Post повідомляє, що студентка Алабамської школи математики та науки (ASMS) у Мобілі годинами проводила розкопки на території ферми своєї сім’ї. Якось вона знайшла скам’янілі зуби акули та показала вчителю з природничих наук Дрю Гентрі.

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Він запитав, чи не помічала вона ще якісь фрагменти кісток на схилі пагорба. Коли дівчина пішла на гору, то помітила кістки у грунті. Вчитель дівчинки допоміг їй у розкопках і вони разом викопали череп стародавнього кита, який плавав у мілководних морях, що вкривали більшу частину південної Алабами мільйони років тому.

38-річний Дрю Гентрі зміг визначити, що знайденому черепу кита було близько 34 мільйонів років.

Палеонтолог з Алабами Джун Еберсол підтвердив, що черепу кита, знайденому Столвортом і Гентрі, близько 34 мільйонів років.

"Після того, як кит буде підготовлений, а кістки буде витягнуто зі скелі та знову зібрано, є дуже велика ймовірність, що це новий вид", – пояснив Еберсол.

Наразі череп кита досліджують вчені.

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